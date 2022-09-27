Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları ile videokonferans toplantısı...
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Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları ile videokonferans toplantısı yaptı.
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları ile videokonferans toplantısı yaptı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel