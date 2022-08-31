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Bakan Akar, Türk devletleri bakanlarıyla bir araya geldi

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Bakan Akar, Türk devletleri bakanlarıyla bir araya geldi

Bakan Akar, Türk devletleri bakanlarıyla bir araya geldiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistanlı bakan ve bakan yardımcıları ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Türk devletleri bakanlarıyla bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistanlı bakan ve bakan yardımcıları ile bir araya geldi.

Bakan Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev ile Kalender Kasrı'nda gerçekleştirilen toplantıda buluştu. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

Görüntü dökümü:

- Bakanlar ve komutanlardan görüntü

- Genel ve detay

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hulusi Akar Azerbaycan Kıbrıs Politika Güncel Haberler

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