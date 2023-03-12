Bakan Akar: "(Deprem bölgesinde ilk müdahale) Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil....

Bakan Akar: "(Deprem bölgesinde ilk müdahale) Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez."