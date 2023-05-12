Bakan Akar'dan Yukatel Kayserispor ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yukatel Kayserispor'u ziyaret etti.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'u ziyaretinde, Kulüp Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Akar, yapılan toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kayserili hemşehrilerinin kendisine gösterdiği destek ve yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Akar, "Kayserispor bizim için büyük bir sembol, şehrimizin medarı iftiharı. Kayserispor'un herkesin gönlünde ayrı bir yeri var. Şehrimizin imkanları ve sağladığı fırsatları kullanmak suretiyle Kayserispor'un şehrimizi çok daha üst seviyelerde temsil edeceğini, hemşehrilerimizin de fırsatları değerlendirip Kayserispor'u daha fazla destekleyeceğine inanıyoruz." dedi.

Sözlerinin sonunda, gösterilen ev sahipliği için teşekkür eden Akar, takıma ve yönetime başarı dileklerini iletti.

"Karanlığa doğru giderken ışık oldu"

Yukatel Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise "tüm Türkiye'nin gururu" olarak nitelendirdiği Milli Savunma Bakanı Akar'ı ağırlamaktan duydukları onuru ifade ederek sözlerine başladı.

Tıkandıkları ve ne yapacaklarını düşündükleri bir dönemde Akar'ın imdatlarına yetiştiğini aktaran Çamlı, "Karanlığa doğru giderken birdenbire ışık oldu. Şehrim, yönetimim ve kulübüm adına en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum." dedi.

Başarılarla dolu hayatında Akar'a daha büyük başarılar temennisinde bulunan Çamlı, şunları söyledi:

"Böyle bir isme şehir olarak sahip olmak hepimizi ayrı ayrı gururlandırıyor. Hulusi Akar paşanın ülkemiz ve şehrimiz için yaptıklarının değeri hiçbir zaman tartışılamaz. Bundan sonra Kayserispor'un endişe edeceği hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Bugün burada konuşabiliyor, Kayserispor'u sahaya çıkarabiliyorsak bunu, asker görünümlü çakalları bertaraf ederek aslanlar gibi o hengamenin içinden çıkıp, halkının ve milletinin yanında yer alan Hulusi Akar'lara borçluyuz. Bunun siyasi bir söylemle alakası yoktur. Yurt içinde ve sınır ötesinde Hulusi Akar'ın ülkemize hizmeti çok büyüktür. Bunu bizlerin söylemesi lazım. Hulusi Akar paşam bir teşekkür beklemiyor hatta bunların konuşulmasından rahatsız olduğunu da biliyorum ama ben bunları söylemek gerektiğini düşünüyorum."

Sözlerinin sonunda Çamlı, Akar'a 38 sırt numaralı "Hulusi Akar" yazılı Yukatel Kayserispor forması hediye etti.

Öte yandan Akar ziyaret öncesinde Camiikebir'de cuma namazını kıldı, vatandaşların yoğun ilgisi arasında kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.