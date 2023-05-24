BAKAN AKAR'DAN YASA DIŞI GEÇİŞİN ENGELLENMESİ ÇALIŞMALARINA YÖNELİK AÇIKLAMA
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Bakan Akar: Hudut kartallarımız, son 5 senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi.
Bakan Akar: Hudut kartallarımız, son 5 senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi.
Bakan Akar: Yapılan değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin.
HATAY (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel