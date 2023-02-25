BAKAN AKAR'DAN VİDEO TELEKONFERANS TOPLANTISI Güncel Haberler Bakan Akar, Kilis Çıldıroba'daki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında sınır hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Akar, Kilis Çıldıroba'daki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında sınır hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Akar: 1 Ocak'tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi. Terör yuvalarını, inlerini, barınaklarını teröristlerin başına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kilis Güncel Haberler

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