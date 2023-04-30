Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bakan Akar'dan Taziye Mesajı

Bakan Akar'dan Taziye Mesajı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Nisan'da şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit askerler için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 30 Nisan 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hulusi Akar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title