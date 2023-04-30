Bakan Akar'dan Taziye Mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Nisan'da şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit askerler için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 30 Nisan 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ANKARA, -