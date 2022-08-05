Bakan Akar'dan 'tahıl gemileri' açıklaması: Faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden 3'ünün daha hareket ettiğini belirterek, "Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor" dedi.

Bakan Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Conteh'in tören kıtasını selamlamasının ardından iki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşmelere katıldı ardından 'Türkiye- Sierra Leone Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı. Bakan Akar, "Anlaşma ile iki ülke arasındaki askeri eğitim iş birliğine yönelik çerçeve çizilmiş oldu" dedi.

Bakan Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki görevlileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Temennimiz bu sürecin aksaksız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasıdır" dedi.

Görüntü dökümü:

- Karşılama töreni

- Görüşme

- Bakan Akar'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber: ANKARA,