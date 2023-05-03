BAKAN AKAR'DAN, TAHIL GİRİŞİMİNİN SÜRESİNİN UZATILMASINA YÖNELİK AÇIKLAMA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor dedi.
KAYSERİ, (DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel