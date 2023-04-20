Bakan Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milletçe hepimizi derinden etkileyen büyük deprem felaketi ve diğer doğal afetler nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nı buruk bir halde geçiriyoruz. Tarih boyunca maruz kaldığımız tüm felaket ve zorlukları milletçe nasıl bir ve beraber olarak aşmayı başardıysak bu felaketin ortaya çıkardığı olumsuzlukları da aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız" dedi.

Bakan Akar, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında muvazzaf ve emekli tüm mensupların bayramını tebrik etti. Akar, "Bayramlar, milli ve manevi değerlerimizin özenle yaşatıldığı; sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa hislerimizin güçlendiği çok özel günlerdir. Milletçe hepimizi derinden etkileyen büyük deprem felaketi ve diğer doğal afetler nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nı buruk bir halde geçiriyoruz. Kayıplarımız çok, acımız derin. Ancak ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmadan yaraların sarılması, hayatın normalleştirilmesi için ilk günden itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde omuz omuza gayretlerimizi sürdürmekteyiz. Tarih boyunca maruz kaldığımız tüm felaket ve zorlukları milletçe nasıl bir ve beraber olarak aşmayı başardıysak bu felaketin ortaya çıkardığı olumsuzlukları da aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız. Bu kapsamda 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ülkemizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bir yandan deprem felaketinin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden gayret gösterdiğini belirterek, "Diğer yandan da egemenlik ve bağımsızlığımız için; her türlü arazi ve iklim şartlarında 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumakta, bunlara ilaveten başta KKTC, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta; aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, başta Tahıl Sevkiyatı Anlaşması olmak üzere benzeri girişimlerle bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimize, komutanlarımıza ve asil milletimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.