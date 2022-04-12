Bakan Akar'dan mayınla mücadele açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'de tespit edilen mayınlara yönelik mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü, bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz" dedi.

Bakan Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla gerçekleşen videokonferans toplantısında, devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler değerlendirildi. Dünyada ve bölgede önemli belirsizliklerin yaşandığını, yoğun bir dönemden geçildiğini vurgulayan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin, milletimizin egemenliği, bağımsızlığı, bekası, hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması için yurt içinde ve sınır ötesinde bize verilen görevleri en iyi şekilde yapmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

İnsani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine Borispol Havaalanı'da kalan iki A400M nakliye uçağına yönelik de açıklamalarda bulunan Akar, "Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti. Uçaklarımız sağlam durumda, şu ana kadar bir sorun yok. Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı yurda getireceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel