Bakan Akar'dan, Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi ziyareti (3)
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Bakan Akar'dan, Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi ziyareti (3)BAKAN AKAR, ÇOCUKLAR İLE MASA TENİSİ OYNADIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerine devam etti.
Bakan Akar'dan, Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi ziyareti (3)
BAKAN AKAR, ÇOCUKLAR İLE MASA TENİSİ OYNADI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerine devam etti. Bakan Akar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca kurulan destek ve psikososyal destek çadırlarında incelemede bulundu. Akar, çocuklar ile masa tenisi oynadı. Bakan Akar, Beşiktaş Futbol Akademisi'nce kurulan çadır kentte de çocuklar ile sohbet edip, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Görüntü dökümü:
- Ziyaret
- Masa tenisi oynaması
- Genel ve detay
Haber: Doğa Başak ÖZTÜRK/ANKARA,