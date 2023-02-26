Bakan Akar'dan, Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi ziyareti (2)

AZERBAYCANLI HEKİMLERDEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından harekete geçip, bölgeye seyyar sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başladı. Kahramanmaraş Şehir Hastanesi arkasındaki alana; 15 saatte içerisinde acil müdahale odası, röntgen odası, yoğun bakım ve ameliyathanenin bulunduğu 18 konteyner ve 21 çadırdan oluşan seyyar sahra hastanesi kuruldu. Hastanede 70 Türk personelin yanı sıra Azerbaycan'dan gelen hekimlerin de aralarında olduğu 20 kişilik ekip de görev alıyor. Hastanede şu ana kadar 2 binin üzerinde depremzede tedavi edildi, 37 de ameliyat yapıldı.

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/KAHRAMANMARAŞ,