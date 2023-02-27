Bakan Akar'dan depremin vurduğu Hatay'ın Defne ve Kumlu ilçelerinde inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Defne ve Kumlu ilçelerinde çadır kentte kalan depremzedeler ve kentin kanaat önderlerini ziyaret etti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) depremzedelere hizmet amacıyla kurduğu mutfak, fırın ve çamaşırhanede incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Defne ve Kumlu ilçelerinde çadır kentte kalan depremzedeler ve kentin kanaat önderlerini ziyaret etti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) depremzedelere hizmet amacıyla kurduğu mutfak, fırın ve çamaşırhanede incelemelerde bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremin hemen ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Akar'ın deprem bölgesindeki incelemeleri de devam ediyor.

Defne ilçesindeki Atatürk Parkı'na giden Akar burada Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) tarafından kurulan seyyar çamaşırhane, banyo ve tuvalet ile fırın ve mutfağın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı, talimat verdi. Bir öğünde 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip mutfak ile 15 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırında incelemelerde bulunan Akar, özellikle hijyen ve su konusunda dikkatli olunmasının, bölgede bulunan TSK'ya ait laboratuvarlarda düzenli olarak bunların analizinin yapılmasının önemini vurguladı.

Çadır kentteki depremzedelerle bir araya gelen Akar, çocuklarla da yakından ilgilendi. Depremzedelerin taleplerini tek tek dinleyen Akar, "Deprem çok geniş bir alanda etkisini gösterdi. Bütün bakanlıklar, kurum kuruluşlar, devletimiz, milletimiz bütün 85 milyon ayakta. Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız." diye konuştu.

Vatandaşlar Bakan Akar'a teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Bakan Akar, daha sonra Orgeneral Güler ile bölgenin dini kanaat önderlerinden Alevi İslam İnancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak'a, daveti üzerine ziyarette bulundu. Akar, burada Eskiocak'a "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Ziyaretten büyük onur duyduğunu dile getiren Eskiocak, "Hayır dualarımız hep sizlerle. Cenabı Allah Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetimize, devletimize, milletimize, ordumuza zeval vermesin. Allah sizlere yardımcı olsun. Hem Türkiye'de hem sınır ötesinde bu millet için önemli vazifeleri yerine getiriyorsunuz. Depremin ardından bölgede devriye gezen Mehmetçiği görünce içimiz ferahlıyor. Ordumuzun katkısı çok önemli, bize güç katıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar daha sonra Kumlu ilçesine giderek AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Akar ve Orgeneral Güler çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti, taleplerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Akar'a vatandaşlar "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından sağlanan imkanlar için teşekkür ederek, "Deprem gecesinden beri bizlerle devamlı ilgileniliyor, ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Biz sizlerden razıyız. Bu ülke hepimizin ülkesi. İnşallah birlik, beraberlik içinde bu günleri atlatacağımıza inanıyorum. Allah bir daha bugünleri göstermesin." dediler.