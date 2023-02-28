Bakan Akar'dan 326 kişiyi kurtaran Mehmetçiğe tebrik ziyareti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) seferber olarak AFAD ve valiliklerle koordineli şekilde ilk andan itibaren önemli görevler üstlendi. TSK'nın 29 arama- kurtarma köpeğinin de destek verdiği arama- kurtarma timleri deprem bölgesinde 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem bölgelerine görevlendirilen 57 tabur ve 100 arama- kurtarma timi toplam 40 binden fazla Mehmetçik, uzman ve teknik personel, bölgedeki görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

Büyük felaketle karşılaşıldığını belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, "Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır. Acımız büyük, bu yarayı milletçe hep beraber saracağımıza inanıyorum. Asker- sivil herkes omuz omuza gerekeni yaptı, yapacak" diye konuştu.