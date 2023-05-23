BAKAN AKAR 'ÇOK ŞÜKÜR ZAP TEMİZLENDİ'

Bakan Akar: Basın, ekonomik yol ve yöntemler ile dövize ve borsaya müdahale ediyorlar (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Üniversitesi'nce düzenlenen 'Terörle Mücadele ve Suriye Meselesi Konferası'na katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, "Terörle mücadele, büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor. Türkiye'de yaşayan 85 milyonu, terör belasından kurtarmakta kararlıyız. 'Teröristler neredeyse hedef orası' anlayışıyla mücadeleyi sürdürüyoruz. Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girdi, 'çıkılamaz' dediği yerlere çıktı. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Mağaraları, delikleri imha edildi, başlarına yıkıldı ve çok şükür Zap temizlendi. Dolayısıyla hudutlarımızda ciddi bir güvenlik koridoru oluştu. Bitti mi? Bitmedi. 'En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, durmak yok' diyoruz" dedi.

'37 BİN 886 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Terör örgütünün çöküş halinde olduğunu dile getiren Akar, "Teröristlerin sözde elebaşları, panik içinde. Efendilerine, 'bizi kurtarın, silah verin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını durdurun' diye çağrıda bulunuyor. Ne verirlerse versinler, top da tüfek de helikopter de verseler; onları kazdıkları çukurlara gömmekte kararlıyız. 24 Temmuz 2015'ten bu yana kadar 37 bin 886 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda terör örgütüne katılım sıfıra yakın. Onun için de terör örgütünün elebaşları, efendilerinden kendilerini kurtarmaları için yardım çağrısında bulunuyor" diye konuştu.

'YA TESLİM OLACAKLAR YA DA YOK OLUP GİDECEKLER'

Tek hedeflerinin teröristler olduğunu belirten Akar, "Kimsenin dini, etnik ve mezhepsel kökeni ile ilgilenmiyoruz. Bazı fitne odakları, terör ile olan mücadelemizi sanki Kürt kardeşlerimize yönelik yapılıyormuş gibi anlam yüklemeye çalışıyor. Bu kabul edilemez, alçakça ve haince bir hareket. Kürtler ve Türkler, yüzyıllarca beraber yaşıyor, ekmeğini ve suyunu paylaşıyor. Milli Mücadele'yi beraber yaptık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Cumhuriyeti beraber kurduk, 85 milyon biriz, beraberiz bunu kimse bozamayacak. Terörle mücadelemiz artan bir tempoda devam ediyor. Son 1 ay içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 126 oldu. Suriye'nin kuzeyinde dün gece 19 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin önünde iki yol var; ya teslim olacaklar ya da yok olup, gidecekler. Başka çıkar yolu yok. 'Operasyonlar dursun' gibi bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti, güçlüdür, büyüktür" dedi.

'SURİYELİLERİ NASIL İÇERİ ALMAYALIM'

Türkiye'deki Suriyelilere yönelik de Bakan Akar, şöyle konuştu: "Türkiye'ye sığınmış 3,3 milyon Suriyeli vatandaş var. 'Bunlar, burada ne arıyorlar' diyorlar. Başından beri tekrarlıyoruz. Milletimizin bir asaleti, tarihi ve değerleri var. Arkasından bombalar atılan, uçakların ateş ettiği, insanların katledildiği, 1 milyona yakın kişinin öldüğü bir ortamda can havliyle sınırlarımıza gelmişler. Kucağında çocuğu olan anne ve babaları ile sınırımızdalar. Bunları nasıl içeri almayalım? Bunlar, hudutlardan falan geçmediler. Bilinçli bir şekilde ve insani yardım olarak bir değer sistemine bağlı halde buraya geldiler ve ülkemize misafir oldular. Barış Kalkanı Harekatı da ülkemize daha fazla mülteci gelmesin diye yapıldı." (DHA)