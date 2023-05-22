Bakan Akar:  Çakma terörle mücadeleye başladılar

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Vatandaşımızın terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğunu 14 Mayıs'ta gördüler. Onun için de şimdi takiyeye, çakma terörle mücadeleye başladılar. Bunu vatandaşlarımız görüyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması'na katıldı. Bakan Akar, buradaki konuşmasında şehit aileleri ve gazileri tüm milletin başının tacı olduğunu söyledi. Diğer ülkelerde olmadığı kadar şehit aileleri ve gazilerle birbirlerine bağlı olduklarını vurgulayan Bakan Akar, aslan gibi evlatlarını toprağa veren şehit aileleriyle vücutlarının bir parçasını vatanı için feda eden kahraman gazilerin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Bu seçimlerin bir parti değil, zihniyet meselesi olduğunu vurgulayan Akar, "Vatandaşımızın terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğunu 14 Mayıs'ta gördüler. Onun için de şimdi takiyeye, çakma terörle mücadeleye başladılar. Bunun vatandaşlarımız tarafından görüleceğine inanıyorum. Mehmetçik büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla şanlı tarihimize yakışır şekilde hem faaliyetlerini sürdürüyor hem de Kıbrıslı, Azerbaycanlı ve Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Akar programın ardından parti otobüsüyle kent merkezinde tur atarak vatandaşları selamladı.