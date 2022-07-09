Bakan Akar, Dağlıca'da Mehmetçik ile bayramlaştı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Kurban Bayramı'nı 'şehitler tepesinin kartalları' olarak nitelendirilen, Hakkari Dağlıca'daki askerlerle kutladı. Bayram namazının ardından Mehmetçikle bayramlaşan Akar, askerlerin aileleriyle de telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır boyunca alınan fiziki güvenlik tedbirlerini helikopterle havadan inceleyen Bakan Akar, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu ile 8'inci Hudut Bölük Komutanlığı'na gitti. Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırılarına ilişkin bilgi alan ve sınır hattındaki güvenlik tedbirlerini inceleyen Akar, gece yarısı Hakkari'ye geçti. Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, komutanlarla Yüksekova'ya bağlı Dağlıca'daki 1450 rakımlı 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na geçti. Geceyi, bir dönem teröristlerin 'girilemez' dediği bölgede geçiren Akar, bayram namazını da Mehmetçik ile kıldı. Daha sonra 'hudut kartalları' ile bayramlaşan Akar, "Burada görev yapmak büyük bir şeref. Geçmişe bakıldığında burada çok ciddi mücadeleler verildi ve bölge teröristlerden temizlendi" diye konuştu.

Bakan Akar, hudutların ve vatandaşların güvenliğinin önemine vurgu yaparak, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz sadece hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu. Akar ve komutanlar, yemekhaneye geçerek Mehmetçik ile kahvaltı yaptı. Bakan Akar, askerlerin ailelerini de telefonla arayarak bayramlarını tebrik etti.

Görüntü dökümü:

- Akar ve komutanların Hakkari'ye gelişi

- Bakan Akar'ın konuşması

- Mehmetçikle bayramlaşma

- Asker aileleri ile telefonda bayramlaşma

- Genel ve detay

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Güncel