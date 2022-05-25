Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında - Haberler

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Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında

AA - Kasım Sakallı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması Bakan Akar'ın sahadaki duruma ilişkin brifing alması Bakan Akar'ın konuşması HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında, mağarada sıkıştırılan bir grup...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması

Bakan Akar'ın sahadaki duruma ilişkin brifing alması

Bakan Akar'ın konuşması HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında, mağarada sıkıştırılan bir grup teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece Pençe Kilit Operosyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.

AA / Kasım Sakallı - Güncel

Hulusi Akar, Saldırı, Şehit, Milli, Güncel, Haberler

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