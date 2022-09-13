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Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

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Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, dün gece meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın saldırgan tutumu ve provokatif hareketlerine yönelik tepkisini ifade ederek Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zakir Hasanov Hulusi Akar Azerbaycan Politika Güncel Haberler

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