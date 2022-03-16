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Son dakika haber: Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'daki temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'daki temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Akar ikili temasları kapsamında, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir araya geldi.

Görüşmede, savunma sanayi ve askeri eğitim iş birliğinin daha da artırılmasının önemi vurgulandı.

(İHA)

Son dakika haber: Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Son dakika haber: Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Son dakika haber: Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Son dakika haber: Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Son dakika haber: Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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