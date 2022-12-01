Bakan Akar: "(ABD'li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler.
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Bakan Akar: "(ABD'li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler.
Bakan Akar: "(ABD'li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel