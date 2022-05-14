BAKAN ADİL KARAİSMAİLOĞLU 'LOJİSTİK FORUM 2022'DE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Losijtik Forum 2022'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Çevrimiçi bağlanarak Türkiye'de ulaşım ve ulaşıma yapılan yatırımların çok önemli olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu öğrencilere, 'Türkiye'nin konumu, yaşanan gelişmeler, ulaştırma yatırımları, lojistik faaliyetler, dünyadaki küresel hareketler konuları çok önemli. Bu yüzden bunları ayarlayacağımız programla en kısa sürede sizlere aktarmak istiyorum' açıklamasını yaptı.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen "Logistics Forum'22 (Lojistik Forum'22)" 13 Mayıs'ta başladı. 12 yıldır devam eden ve gelenekselleşen forumun açılış gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da öğrencileri yalnız bırakmadı. Foruma Rize-Artvin Havalimanı'ndan çevrimiçi katılım sağlayan Bakan Karaismailoğlu, 'Son 20 yılda ulaştırma ve altyapı olarak 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Sonucunda ise üretime 1 trilyon dolarlık katkımız sağlandı. Milli gelire 500 milyar dolarlık katkımız oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizim görevimiz vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak. Bunu yaparken insan, yük ve veri taşıyoruz. Bunu da en hızlı, en güvenli ve en kolay yoldan taşımak zorundayız. O yüzden bu kadar büyük yatırımlar yapıp vatandaşımızın da hayatını kolaylaştırıyoruz' dedi.

'TÜM ULAŞIM YOLLARINI KAPSAYAN SUNUM YAPACAĞIM'

Öğrencilerle bir araya gelmeyi çok istediğini belirten Bakan Karaismailoğlu, 'Sizlere anlatacağım, öğrenmeniz gereken çok şey var. Türkiye'nin konumu, buradaki gelişmeler, ulaşım yatırımları, lojistik faaliyetler ve küresel ticari takvimdeki gelişme konuları çok önemli. İnşallah çok yakında hazırlayacağımız programla sizlerle bir araya geleceğiz. Sizlere yapacağım sunumla; Dünya Koridor Hacminin 12 milyar tondan 25 milyar tona çıkmasını, Karadeniz'in ticari göle dönüşmesi, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin liman yatırımlarının yapılması, 12 milyar ton ticaret hacminin yüzde 90'a varan kısmının deniz yoluyla yapılması, hava yolu, kara yolu, demir yollarının entegrasyon halinde denize bağlanması gibi konuları aktaracağım' şeklinde konuştu.

'LOJİSTİK KÜLTÜRÜ DE TAŞIR'

Foruma katılan Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan şunları söyledi:

'Bu kulüp o kadar canlı bir kulüp ki uluslararası işlerim olduğu halde, yabancı misafirlerimi bırakıp buraya geldim. Benim öğrencilerim tuttuğunu kopartır. Bizim üniversitemizin en önemli özelliği de bu. Sizinle gurur duyuyorum. Lojistik olmadan hiçbir şey olmaz. Lojistik sadece mal taşımaz kültürü de taşır. Hiçbir zaman yok olmaz. Bu mesleğin önemi özellikle Türkiye'de daha da artacak. Çünkü bu coğrafya lojistiğin kalbidir. Türkiye'de lojistik eğitimi çok iyi yapılmalıdır.'

'ÖZELLİKLE KADIN YÖNETİCİLERİ DE DAVET ETTİK'

Lojistiğin son derece dinamik sektör olduğuna değinen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Kamaşak, 'Düzenlediğimiz bu gibi forumlar ve konferanslarla sektörle üniversite iş birliğini gerçekleştiriyoruz. Yeni gelişmelerin tümünü eğitim programımıza entegre ediyoruz. Sektör profesyonelleriyle öğrencilerimizin buluşmasını sağlıyoruz. Bu yıl özellikle kadın yöneticileri davet ettik. Sektörde kadın çalışan ve yöneticilerin daha fazla olmasını çok arzu ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz, burada sağlam bağlantılar kurarak ilerde iş ve staj imkanlarına sahip olabilir' dedi.

'AMACIMIZ FARKINDALIĞI ARTIRMAK'

Türkiye ve dünyada lojistiğin önemine değinen Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal da 'Pandemi ve savaş nedeniyle lojistiğin önemi daha da arttı. Bugün herhangi bir televizyon kanalını açtığınızda, 'tedarik zinciri kırılması' çok duyulan bir cümle oldu. Organizasyonumuzla bunun farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Örneğin pandemide tıbbi malzeme lojistiği, gıda malzemeleri lojistiğinin insanların hayatını nasıl kumanda ettiğini öğrencilerimizle göstermek istiyoruz? şeklinde konuştu.

Açılışı üniversitenin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi'nde yapılan Lojistics Forum'un 14 ve 15 Mayıs'taki oturumları Şile'deki Doğa Tatil Köyü'nde gerçekleştirilecek.

Forum başlıkları ise şöyle:

'Metaverse ve Gelecekte Lojistik, Paket Kargoda Lot, Lojistikte Kadının Yeri, Dijital Depolama ve E-Ticaret, Müşteri Gözünden Lojistik, Mezunlar Paneli.'

Demirören Haber Ajansı / Güncel