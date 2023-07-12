Bakan Abdülkadir Uraloğlu : "Bu afetlerin bütün sonuçları ortadan kaldırılıncaya kadar biz de hep beraber sahada olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu :

"( Giresun'da) 79 su baskını, 54 mahsur kalma, 49 heyelan ve 26 diğer çağrılar olmak üzere yaklaşık 200 civarında çağrı alındı"

"İlimizde 16 araç, 111 konut ve 102 iş yeri su baskınlarında etkilendi"

GİRESUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu afetlerin bütün sonuçları ortadan kaldırılıncaya kadar sahada olacaklarını ve hep beraber sahada olacaklarını ve süreci yakından takip edeceklerini belirterek "Bütün kurumlarla beraber bunun sonucunda oluşan sel hasarları, nerelerde yetersiz kalındı ya da nerelerde yeni durumlar gelişti bunlar tespit edilecek" dedi.

Yaşanan sel afeti sonrası bugün Giresun'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ilk olarak selden etkilenen Piraziz ve Bulancak ilçesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, ardından Giresun Valiliği'ne geçerek burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

Konuşmasına önceki gün Yağlıdere ilçesinde su fabrikasında yaşanan göçükte hayatını kaybeden Şinasi Özdemir'e rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı 2 işçiye ise "Geçmiş olsun" dileklerini ileterek başlayan Bakan Abdülkadir Uraloğlu "9 Temmuz günü Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de yaşanan yıkıcı sel sonucunda Giresun'da da bazı problemlerimiz oldu. Mevsim normallerinin çok üstünde yağışlar yaşandı. 10 Temmuz pazartesi günü öğleden sonra özellikle Piraziz, Bulancak, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde bu yağışlara bağlı olarak sel baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Karadeniz'in en batısından Düzce ve Bolu dahil olmak üzere en doğuya kadar Erzincan da buna dahil Giresunumuz dahil tüm süreci yöneticilerimiz ile valilerimizle süreci yakından takip ettik. Bu süreçte 79 su baskını, 54 mahsur kalma 49 heyelan ve 26 diğer çağrılar olmak üzere yaklaşık 200 civarında çağrı alındı. Bu çağrılar alındı afetin ilk saatlerinden itibaren Giresun, Diyarbakır, Tokat, AFAD ve AKUT ekipleri ve gönüllüleri ile beraber hareket edildi ve 54 vatandaşımız mahsur kalan derhal kurtarıldı. 16 araç, 111 konut ve 102 iş yeri su baskınlarında ilimizde etkilendi. İl Özel İdaremiz, bütün belediyelerimiz, Karayolları ve DSİ tüm makineleri ile beraber sahada 125 makine ve 324 personelle çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

"6 ilçemizde Piraziz, Bulancak, Yağlıdere, Tirebolu, Espiye ve Güce'de kapalı olan köy yolumuz yoktur" diyen Uraloğlu "Ancak ara ulaşımları sağlayan mahalle yollarının bir kısmı kapalı onlara da müdahale ediyoruz. Tabi bu taşkınlar esasında derelerin taşması ve bazı suların normal akışa geçmesi sonucu oluştu. Özellikle Bulancak Kovanlı ve Aydındere yolumuzda yolumuz kapanmıştı ve servis yolundan vermiştik yolu. Biz heyetimizle birlikte çalışmaları yerinde gördük, orada servis yolu olarak verilen yerden artık kontrollü geçişi mevcut yoldan, tahrip olan yolumuzdan sağlamış olduk. Yaklaşık 22 personel ve 8 makinemizle çalışmalara devam ediyoruz. Yine havaalanından intikal ederken Piraziz tarafındaki sel hasarı olan alanları da yine sayın valimiz ve heyetle beraber ziyaret etmiş ve gerekli tespitleri yapmış olduk" şeklinde bilgi verdi.

Yağlıdere ilçesinde de incelemelerde bulunacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Orada da 15. kilometrede bir sel hasarı olmuş ve orada Alucra istikametindeki servis yolundan trafiğe verdik çalışmalarımız devam ediyoruz en kısa zamanda trafiğe vermiş olacağız. Bir taraftan bütün Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesindeki çalışmalarımızı yürütürken bir taraftan da zarar ve ziyan tespitlerini yapmaya çalışıyoruz. İlk etapta bütün zarara uğramış vatandaşlarımızla ilk temas sağlanmış ve ilk tespitler yapılmış bu tespitler sonucunda gerekli çalışmalar yapılarak vatandaşlarımızın bütün mağduriyetleri giderilmiş olacak. Eğer bir eksik varsa da derhal tespit ederek mağduriyetleri gidermiş olacağız. Hemşehrilerimiz bu anlamda müsterih olsunlar bu afetlerin bütün sonuçları ortadan kaldırılıncaya kadar biz de hep beraber sahada olacağız ve yakından takip edeceğiz. Tabi biz teknik elemanlarız bütün kurumlarla beraber bunun sonucunda oluşan sel hasarları, nerelerde yetersiz kalındı yada nerelerde yeni durumlar gelişti bunlar tespit edilecek. Çünkü yağış ve akış rejimi ciddi bir şekilde değişmiş durumda. DSİ'nin verdiği verilere göre bütün kurumlarda gerekli yapılanmaları yapacağız. Çünkü 10 yıllık 50 yıllık, 100 yıllık, 500 yıllık hatta 1000 yıllık debileri konuşuyoruz artık. Bundan sonra benzer hadiselerin yaşanmaması için gayret edeceğiz. Şimdiye kadar aldığımız bütün önlemlerin de esasında sahada ne kadar karşılık bulduğunu ne kadar işe yaradığını hep beraber görmüş olduk. Ben tekrardan Giresun'umuza ve tüm Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum."