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Baiyangdian Gölü'nde Yaban Ördeklerinin Görüntüleri

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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Baiyangdian Gölü, kışlamak için gelen yaban ördeklerinin akınına uğruyor. Ülkenin kuzeyindeki en büyük sulak alan ekosistemi olan gölün çevresindeki kuş türlerinin sayısı 269'a ulaştı.

1. Göl üzerinde uçan kuşların çeşitli görüntüleri

2. Yaban ördeklerinin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Baiyangdian Gölü, kışlamak için gelen yaban ördeklerinin akınına uğruyor.

Ülkenin kuzeyindeki en büyük sulak alan ekosistemi olan gölün çevresindeki kuş türlerinin sayısı 269'a ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hebei'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

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