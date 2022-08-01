Baihetan-Zhejiang Uhv Enerji Nakil Projesinin 345 Metrelik Kulesinin Ana İskeleti Tamamlandı
HEFEİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chizhou kentinde, Yangtze Nehri'nin kıyısında yer alan Baihetan-Zhejiang ultra-yüksek-voltajlı (UHV) enerji nakil projesinin 345 metre yüksekliğindeki geniş açıklıklı nakil kulesinin ana iskeletinin inşaatı Pazartesi günü tamamlandı.
HEFEİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chizhou kentinde, Yangtze Nehri'nin kıyısında yer alan Baihetan- Zhejiang ultra-yüksek-voltajlı (UHV) enerji nakil projesinin 345 metre yüksekliğindeki geniş açıklıklı nakil kulesinin ana iskeletinin inşaatı Pazartesi günü tamamlandı.
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chizhou kentinde, Yangtze Nehri'nin kıyısında yer alan Baihetan-Zhejiang ultra-yüksek-voltajlı (UHV) enerji nakil projesinin geniş açıklıklı nakil kulesinin şantiyesini gösteren hava fotoğrafı, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Xianlie/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chizhou kentinde, Yangtze Nehri'nin kıyısında yer alan Baihetan-Zhejiang ultra-yüksek-voltajlı (UHV) enerji nakil projesinin geniş açıklıklı nakil kulesinin şantiyesinde çalışan işçileri gösteren hava fotoğrafı, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhao Xianfu/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chizhou kentinde, Yangtze Nehri'nin kıyısında yer alan Baihetan-Zhejiang ultra-yüksek-voltajlı (UHV) enerji nakil projesinin geniş açıklıklı nakil kulesinin şantiyesini gösteren hava fotoğrafı, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhao Xianfu/Xinhua)