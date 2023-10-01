Baicheng'de tuzlu-alkali topraklarda verimli hasat

Modern teknolojiler, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin Baicheng kentindeki çiftçilerin tuzlu-alkali topraklarda verimli hasat elde etmelerine yardımcı oluyor. Baicheng kentindeki tuzlu-alkali topraklarda yıllar içinde başarılı bir dönüşüm sağlandı.

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1. Baicheng'den çeşitli manzaralar

3. Baicheng'den çeşitli manzaralar

Modern teknolojiler, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin Baicheng kentindeki çiftçilerin tuzlu-alkali topraklarda verimli hasat elde etmelerine yardımcı oluyor.

Mao Yinhua, 2015 yılında 150 hektarlık tuzlu-alkali araziyi sözleşmeyle kiralayarak tarım arazisine dönüştürmeye çalıştı.

Ancak teknoloji eksikliği nedeniyle çeltik verimi çok düşük olurken, ilk üç yılda 3 milyon yuanın (yaklaşık 410.900 ABD doları) üzerinde kayba uğradı.

Bunun üzerine Jilin Tarım Bilimleri Akademisi'nden uzmanlar Mao'ya tuzlu-alkali toprağı ekilebilir araziye dönüştürme teknikleri hakkında bilgi vererek tuzlu-alkali toprağa dayanıklı çeltik çeşitlerini tanıttı.

Mao'nun çeltik tarlaları 2022 yılında hektar başına 8.000 kilogram tahıl üretirken 600.000 yuan (yaklaşık 82.175 ABD doları) üzerinde net kar elde etti.

"Her şeyden önce, bu benim kendime olan güvenimi büyük ölçüde artırdı. Tuzlu-alkali topraklar işlenemez değil. Kesinlikle verimli ve hatta yüksek verimli topraklar haline gelebilir ancak bunun için teknik destek, plan, finansman ve çiftçilerin sabrı gerekiyor."

Baicheng kentindeki tuzlu-alkali topraklarda yıllar içinde başarılı bir dönüşüm sağlandı.

Baicheng, art arda dokuz yıl Jilin eyaletinin en çok çeltik üreten kenti olma unvanını kazandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Baicheng'den bildiriyor. (XHTV)