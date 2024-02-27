BAİBÜ Öğrencileri Atık Malzemeleri Mama Kabına ve Kuş Yemliğine Dönüştürdü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, topladıkları atık malzemeleri mama kabına ve kuş yemliğine dönüştürdü.

BAİBÜ Damla Topluluğu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri BAİBÜ Genç Ofis üyesi öğrenciler, doğadaki atık malzemeleri değerlendirmek için çalışma yaptı.

"Sıfır atık" prensibiyle doğadaki plastikleri toplayan öğrenciler, bunları mama kabı ve kuş yemliğine dönüştürdü.

Öğrenciler, hazırladıkları malzemeleri daha sonra BAİBÜ Gölköy yerleşkesindeki uygun alanlara yerleştirerek farkındalık oluşturdu.