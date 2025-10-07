Haberler

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde İhracat Trendlerini Anlattı

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek yaş meyve sebze ihracatındaki küresel trendler hakkında bilgi verdi ve Türkiye'nin tarımsal potansiyelini vurguladı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ndeki öğrencilerle "Sektörel İlişkiler" dersinde bir araya geldi.

BAİB'ten yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, "Yaş Meyve Sebze İhracatında Küresel Trendler" konusunun işlendiği derste Türkiye'nin ve bölgenin yaş meyve sebze ihracatı ile ilgili verileri paylaştı. Sektörün dününü ve bugününü değerlendiren Çavuşoğlu, gelecekle ilgili beklentileri de değindi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin tarımsal üretimde çok ciddi bir potansiyele sahip olduğu belirtti.

Üniversite ile sektörün işbirliği içinde olması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Her alanda birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Sorunlara birlikte çözüm üretmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
