Bahtiyar Keskin, kartal kostümüyle uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekti

Her gün kılıktan kılığa giriyor: Bu sefer de kartal oldu

Tanınmış tiyotrucu Bahtiyar Keskin, kartal kostümü giyip madde bağımlarına korku saldı

BURSA - Bursa'da toplumsal meselelere dikkat çekmek için kılıktan kılığa giren ünlü tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, yarı arı yarı kartal kostümü giyerek parklarda uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekti. Gençlerin uyuşturucu illetine buluşmamasını isteyen Keskin, "Uyuşturucu tacirleri polislerin aldığı tedbirler, bizim de toplumsal mesajlarımızla gençlerin yanına yaklaşamaz" dedi.

Daha önce defalarca kostüm giyip farklı konulara dikkat çeken tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, bu kez zehir tacirlerini hedef aldı. Okul önlerinde, parklarda, sokaklarda ve mesire alanlarında; uyuşturucuya dikkat çekmek isteyen Keskin, arı ve kartal kostümünü birleştirerek parkta vakit geçiren gençlere uyarılarda bulundu.

Karşılarında Keskin'i gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken ortaya renkli görüntüler çıktı. Bursa'da narkotik polisinin, uyuşturucu madde satışı gerçekleştirmek isteyenlere izin vermediğini belirten Keskin, "Bugün ben de kartal ve arı kostümünü bir araya getirerek uyuşturucu tacirlerine korku saldım. Bir grup gencin bana destek olduğunu gördüm. Onların bu duyarlılığını da alkışladık. Gençler de çocukları korumaya başlamışlar ve kimseye zarar gelmemesi için el ele tutuşmuşlar, birlikte olmuşlar. Kostümüme çok dikkatli baktılar. Kimisi güldü kimisi hayran kaldı. Bursa'da polisin aldığı tedbirler ve bizim sosyal farkındalığımız ile gençlerin ve çocukların rahat rahat piknik yapabileceklerini anladık." dedi

Öte yandan Bursa narkotik polisinin savcılığın desteğiyle son bir yılda peşpeşe yaptığı planlı operasyonlarla 200'den fazla uyuşturucu taciri tutuklanmıştı.