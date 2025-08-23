Bahşiş İçin Gelin Arabasının Kaputuna Atlayan Adam Şaşkınlık Yarattı

Adana'da düğün konvoyunu gören bir kişi, bahşiş almak amacıyla gelin arabasının kaputuna atlayarak yolculuk yaptı. Olay, motosiklet kamerasına yansıdı ve sosyal medyada dikkat çekti.

ADANA'da bahşiş almak için koşup, gelin arabasının kaputuna atlayarak yolculuk eden kişi, motosiklet kamerasına yansıdı. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Düğün konvoyunu gören kişi, bahşiş almak için gelin arabasının peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 150 metre boyunca koşan kişi, kırmızı ışıkta duran aracın kaputuna atladı. Bir süre kaputta giden kişi, sürücünün gelin arabasını durdurup, bahşiş alması ile indi. Olay, başka bir sürücünün motosiklet kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
