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Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı

AA - Ahmet Yaman - Güncel
Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünde sürek avı düzenlendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünde sürek avı düzenlendi.

Büyük Sarıkaya muhtarlığı tarafından yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında köydeki Kartaltepe ve Büyük Tepel mevkilerinde sürek avı yapıldı.

Ankara'dan gelen 8 avcının katıldığı sürek avında 20 yaban domuzu öldürüldü.

Muhtar Cemal Karayel, AA muhabirine, yaban domuzlarının köylülerin ekili arazilerine ve bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınmasının ardından sürek avı düzenlendiğini aktaran Karayel, 2 gün süren avda 20 domuzun öldürüldüğünü kaydetti.

AA / Ahmet Yaman - Güncel

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