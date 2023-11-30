Bahşılı'da "Yazarlık Mektebi Atölyesi" açıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir okulda "Yazarlık Mektebi Atölyesi" açıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir okulda "Yazarlık Mektebi Atölyesi" açıldı.

Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi Rabia Tataş'ın yazdığı "Tavşan Obur'un Günlüğü"nün diğer öğrencilere örnek olması amacıyla okulda Yazarlık Mektebi Atölyesi kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, AA muhabirine, oluşturulan Yazarlık Mektebi Atölyesi'nin Kaymakam Erdal Bilgiç ve Belediye Başkan Yardımcısı Ata Dönmez'in katılımıyla açıldığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın'ın da atölyeyi gezerek yazarlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet ettiğini anlatan Akın, şu an 20 öğrencinin geleceğin yazarı olma yolunda eğitim aldığını kaydetti.