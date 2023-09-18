Bahşılı'da polis ve jandarma fabrika çalışanlarını bilgilendirdi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tekstil fabrikası çalışanları, Kadın Destek Uygulaması "KADES", Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" konuları hakkında bilgilendirildi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tekstil fabrikası çalışanları, Kadın Destek Uygulaması "KADES", Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" konuları hakkında bilgilendirildi.

Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanay Mahallesi'nde faaliyet gösteren iki özel tekstil fabrikasını ziyaret ederek personelle sohbet etti.

Ziyarette fabrika çalışanlarına KADES, HAYDİ ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" konuları hakkında bilgi veren ekipler, broşür dağıttı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı ile İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ergün de katıldı.