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Bahşılı'da Nevruz Bayramı kutlandı

AA - Ahmet Yaman - Güncel
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Bahşılı'da Nevruz Bayramı kutlandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tekbıyıkoğlu, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, aynı dine mensup olmanın ve aynı dili kullanmanın millet olmanın en önemli unsuru olduğunu söyledi.

Nevruz Bayramı'nın Çin'in kenarından Macaristan'a kadar tüm dünyada Türk milletinin mensupları tarafından coşkuyla kutlandığını aktaran Tekbıyıkoğlu, tüm vatandaşların nevruzunu kutladı.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun konuşmasının ardından fotoğraf sergisi gezildi, ilçeye ait yöresel ürünler tanıtıldı.

Çeşitli yarışmaların ve geleneksel nevruz pilavı ikramının yapıldığı etkinlikte, örs üzerinde sembolik olarak demir dövüldü, nevruz ateşinin üzerinden atlanıldı.

Programa, Kaymakam Mehmet Emre Yıldız, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Ahmet Yaman - Güncel

Bülent Tekbıyıkoğlu, Nevruz Bayramı, Macaristan, Kırıkkale, Güncel, Haberler

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