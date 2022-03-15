Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Haberler

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Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

AA - Ahmet Yaman - Güncel
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Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

BAHŞILI, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Barbaros İlkokulu'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, İstiklal Marş'nın Türk milletinin ruhunu, tarihini, bağımsızlık sevdasını, ülkü ve ideallerini yansıtan, nesiller boyunca yüreklerde hissedilerek coşkuyla okunacak ulusal bir marş olduğunu söyledi.

Oratoryo gösterisi, şiir ve müzik dinletisinin yer aldığı etkinlikte,. İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Programa, Kaymakam Mehmet Emre Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

AA / Ahmet Yaman - Güncel

İstiklal Marşı, Kırıkkale, Hisarcık, Bahşılı, Güncel, Haberler

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