Bahşılı'da "Çizgilerin Diliyle Çanakkale Cephesi" konulu konferans verildi - Haberler

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Bahşılı'da "Çizgilerin Diliyle Çanakkale Cephesi" konulu konferans verildi

AA - Ahmet Yaman - Güncel
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Bahşılı'da

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Çizgilerin Diliyle Çanakkale Cephesi" konulu konferans düzenlendi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Çizgilerin Diliyle Çanakkale Cephesi" konulu konferans düzenlendi.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen konferansa, Kaymakam Mehmet Emre Yıldız, protokol üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Programda, "Çizgilerin Diliyle Çanakkale Cephesi" temalı konferans veren KKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Müjdeci, karikatürle savaşı anlattı.

Okul müdürü Tuncay Erduran, konferansın ardından Müjdeci'ye plaket takdim etti.

AA / Ahmet Yaman - Güncel

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Haberler

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