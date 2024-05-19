Bahşılı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

Çeşitli gösterilerin gerçekleştirildiği törene, Kaymakam Mintaha Sarikaya, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.