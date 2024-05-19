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Bahşılı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Kaymakam, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar törene katıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

Çeşitli gösterilerin gerçekleştirildiği törene, Kaymakam Mintaha Sarikaya, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale 19 Mayıs Gençlik Bahşılı Spor Spor Güncel Haberler

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