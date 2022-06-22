Bahşılı Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bahşılı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, belediye önünde düzenlenen törende, sözleşmeyle işçilere asgari ücretin üzerinde bir yevmiye ile aile, çocuk ve yakacak yardımı ile bayram ikramiyesi verildiğini söyledi.

Tekin, "Sözleşmeyi imzalarken 46 işçimizi de sendikalı yapacağız. Onun sözünü de verelim. Tasarruflu çalışmalarımızla şu ana kadar bütün personellerimizin maaşlarını verdik." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız da toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye genelinde toplu sözleşmelere katıldıklarını belirten Yıldız, "Burada bir ilki yaşıyoruz. Bahşılı Belediyesi, genelde kadrolu işçi alan birkaç belediyeden birisi. Başkanı tebrik ediyorum. Belediye himayesindeki şirket işçilerini de sendikalı yapacağının sözünü verdi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Törene, Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan ve belediye personeli katıldı.