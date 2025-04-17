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Bahriye Kefelioğlu'ndan Öğrencilere Yazarlık Dersleri

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Trabzon İl Halk Kütüphanesi'nde yazar Bahriye Kefelioğlu, öğrencilerle yazar olmanın yollarını ve hayal kurmanın önemini paylaştı. Ayrıca, Yeşiltepe İlkokulu Rehberlik Öğretmeni Şebnem Burma'nın düzenlediği boyama etkinliği ile Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri interaktif gösteriler sundu.

Trabzon İl Halk Kütüphanesi'nde yazar Bahriye Kefelioğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Yazarlık ve kitaplara dair öğrencilerle sohbet eden Kefelioğlu, yazarlığın ana unsurlarından birinin hayal kurmak olduğunu belirtti.

Yeşiltepe İlkokulu Rehberlik Öğretmeni Şebnem Burma ise çocuklarla boyama etkinliği yaptı.

Etkinlikte, Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü öğrencileri de interaktif gösteri sergiledi.

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Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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