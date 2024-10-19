Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) tarafından düzenlenen Bahri Dinar Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu.

Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesislerinde düzenlenen törende merhum Turizm Elçisi Dinar'ın Edirne'ye katkıları anlatıldı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, törende yaptığı konuşmada, kendisinin de bir yerel gazete sahibi olduğunu hatırlattı.

Fedakarca çalışan basın mensuplarıyla her zaman bir arada olduğunu anlatan Yazgan, yerel yönetimlerin ve kurumların yerel basına destek olması gerektiğini belirtti.

Yazgan, Dinar'ın Edirne'ye katkılarının hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Dinar'ın çıktığı televizyon programlarında ve haberlerde kenti ulusal ve uluslararası alanda tanıttığını söyledi.

Dinar'ın anılarını yaşatan gazetecilik yarışmasını desteklediğini anlatan Akın, yerel gazetelere de destek sağlamak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise gazetecilerin doğru haberi topluma ulaştırması gerektiğini belirterek ödüle layık görülen basın mensuplarını çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Sekreteri Lütfü Karakaş ise zor şartlar altında çalışmalarını sürdüren yerel gazetelere desteğin artması gerektiğini kaydetti.

TGD Başkanı Orhan Doğan, Dinar için ne yapılsa az olduğunu ancak ismini ödül töreniyle yaşatmak istediklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Yazgan, Akın, Hatipler, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Karakaş gazetecilere ödüllerini verdi.

Dinar'ın arkadaşı Recep Dural da TGD'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Doğan'a plaket takdim etti. ???????