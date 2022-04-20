Bahreyn Veliaht Prensi ile İsrail Başbakanı, Kudüs'te yükselen tansiyonu görüştü - Haberler

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Bahreyn Veliaht Prensi ile İsrail Başbakanı, Kudüs'te yükselen tansiyonu görüştü

AA - Gülşen Topçu - Güncel
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Bahreyn Veliaht Prensi ile İsrail Başbakanı, Kudüs'te yükselen tansiyonu görüştü

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşmesinde, Kudüs'te gerilimin tırmandırılmaması gerektiğini belirtti.

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşmesinde, Kudüs'te gerilimin tırmandırılmaması gerektiğini belirtti.

Bahreyn haber ajansına (BNA) göre, Al Halife, Bennett ile telefonda görüştü.

Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının devam ettiği bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Al Halife öncelikle Bennett'in Hamursuz Bayramını kutladı.

Al Halife, görüşmede, bölgede güvenlik ve istikrarı desteklemeye yönelik çabaların artırılması, gerilimin tırmandırılmaması ve ibadet özgürlüğüne saygı duyulmasının önemine işaret etti.

Tel Aviv ile Manama yönetimleri arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle "ilişkileri normalleştirme anlaşması" imzalanmıştı.

Mescid-i Aksa'ya baskınlarını dördüncü gününde de sürdüren İsrail polisi, sabah namazının ardından yine Harem-i Şerif'e girmişti.

Buradaki Filistinlileri zorla dışarı çıkaran İsrail güçleri, ardından fanatik Yahudi yerleşimcileri Mağaribe Kapısı'ndan Aksa'ya almıştı. İsrail polisi Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'nın avlularında da eşlik etmişti.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

Bahreyn, İsrail, Halife, Kudüs, Güncel, Haberler

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