Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı - Haberler

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Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı

Bahreyn Veliahd Prensi Emir Selman bin Hamed Al Halife, İsrail Başbakanı Naftali Benett, tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Bahreyn Veliahd Prensi Emir Selman bin Hamed Al Halife, İsrail Başbakanı Naftali Benett, tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Bennett, Veliaht Prensi telefonla aradı.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası alandaki önemli konular gündeme gelirken, iki ülke arasında tüm alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi imkanları tartışıldı.

Bahreyn ve İsrail 2020 yılında normalleşme anlaşmasına varmıştı.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Bahreyn, Halife, İsrail, Güncel, Haberler

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