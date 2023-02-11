Bahreyn Türkiye'ye 35 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin talimatıyla "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışması yapmak üzere 35 kişilik ekip gönderildi.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin talimatıyla "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışması yapmak üzere 35 kişilik ekip gönderildi.

Türkiye Cumhuriyeti Manama Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kral Hamad'ın direktifleri doğrultusunda ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Nasser bin Hamad Al Khalifa'nın idaresinde, deprem bölgelerindeki çalışmalara katılmak üzere teşkil edilen 35 kişilik Bahreyn arama ve kurtarma ekibini ülkemize uğurladık. Desteğinizi unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabında ayrıca, Bahreyn arama kurtarma ekibinin Manama'da havaalanında çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.