Bahreyn, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Haberler

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Bahreyn, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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Bahreyn, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Bahreyn, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması için Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler'in (BM) gösterdiği çabadan övgüyle söz etti.

Bahreyn, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması için Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler'in (BM) gösterdiği çabadan övgüyle söz etti.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen anlaşmanın küresel fiyat artışları ve hububat eksikliğinin giderilmesi yönünden önemli bir adım olduğu ve Ukrayna'daki savaştan zarar gören ülkelerin gıda güvenliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, tahıl koridoru anlaşmasından duyulan memnuniyet vurgulanırken, Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler'in konuya ilişkin gösterdiği çabadan övgüyle bahsedildi.

Bu zorunlu gıda ihtiyacının karşılanması hedefiyle anlaşmaya varılmasının Rusya ve Ukrayna'nın konuya olan duyarlılığını yansıttığı kaydedilen açıklamada, iki ülke arasında ateşkes, barış ve güvenliğin güçlendirilmesi gibi konulardaki anlaşmazlıkların giderilmesi için en iyi yolun müzakere ve diyalogdan geçtiğine dikkat çekildi.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler İstanbul Bahreyn Güncel Haberler

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