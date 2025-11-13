BAE ve Bahreyn'den Türkiye'ye Taziye

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yayımlanan taziye mesajında, "Bahreyn Krallığı, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına, bu trajik kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine en içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini iletmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Bahreyn'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı da mesajında şunları kaydetti:

"BAE, dost Türkiye Cumhuriyeti'ne ve halkına içten başsağlığı ve dayanışma dileklerini sunar. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, Türk hükümetine ve dost Türk halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz."