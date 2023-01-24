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Bahreyn'den İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına kınama

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Bahreyn'den İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına kınama

Bahreyn hükümeti, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacının Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilmesini kınadı.

Bahreyn hükümeti, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacının Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilmesini kınadı.

Ülkenin resmi ajansı BNA'da yayımlanan habere göre Bakanlar Kurulu, İsveç makamlarınca Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde radikal bir kişinin Kuran-ı Kerim'i yakmasına izin verilmesine tepki gösterdi.

İsveç makamlarının bu eyleme izin vermesini şiddetle kınayan Bakanlar Kurulu, Müslümanların inançlarına yönelik saldırılarla kışkırtma eylemlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Kuran-ı Kerim'i yakma eylemiyle dinlere saygı prensiplerinin dışına çıkıldığını vurgulayan Bahreyn hükümeti, söz konusu eylemcilerin, ifade özgürlüğü adı altında uluslararası toplumun desteklediği hoşgörü, barış ve birlikte yaşam gibi değerleri hiçe saydığını belirtti.

Fitneye sebep olacak bu eylemlerin uluslararası toplum ve tüm kuruluşlar tarafından kınanması çağrısında bulunan Bahreyn hükümeti, bu tür eylemlerin ne Kuran-ı Kerim'in ne de İslam dininin kutsallığına zarar vereceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Kuran-ı Kerim Bahreyn Kabine İsveç Güncel Haberler

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