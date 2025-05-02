Bahreyn'de Rafineride Sızıntı: İki Çalışan Hayatını Kaybetti

Bahreyn'in Bapco Rafineri Şirketi, bu sabah şirketin bir birimindeki emniyet vanalarından birinde meydana gelen sızıntıya ilişkin tüm önleyici tedbirlerin alındığını, olay sırasında durumu yerinde inceleyen iki çalışanın hayatını kaybettiğini, bir çalışanın ise hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, şirketten yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bu sabah şirketin bir birimindeki emniyet vanalarından birinde meydana gelen sızıntıya ilişkin tüm önleyici tedbirlerin alındığı, olay sırasında durumu yerinde inceleyen iki çalışanın hayatını kaybettiği, bir çalışanın ise hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Şirketin açıklamasında, bu üzücü olayda yaşamını yitiren iki çalışanın ailelerine başsağlığı dilenirken, hastanede yoğun bakımda tedavi gören üçüncü çalışana da acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı'na bağlı acil durum ekipleri ve sivil savunma ile şirketin kendi acil müdahale ekiplerinin olayla en yüksek güvenlik ve koruma standartları çerçevesinde müdahale ederek gerekli tüm önlemleri aldığı vurgulandı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınarak çalışmaların normale döndüğü, çalışanların güvenliğine ve çevre korumasına odaklanmaya devam edildiği aktarılan açıklamada, acil durum ekiplerinin, gerekmesi halinde müdahale etmeye hazır oldukları da belirtildi.