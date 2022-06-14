Bahreyn'de kabinede kapsamlı değişiklik yapıldı

Bahreyn'de hükümeti yürüten kabinedeki bakan ve bakan yardımcılıkları olmak üzere 17 kişide değişikliğe gidildi.

Bahreyn haber ajansına göre, Kral Hamed bin İsa Al Halife, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed bin İsa Al Halife'ye kabinede değişiklikle ilgili imzaladığı kararnameyi gönderdi.

Dışişleri, İçişleri, Savunma ve Maliye bakanlıkları dışında aralarında bakan ve bakan yardımcılıkları olmak üzere 17 koltukta değişim yapıldı.

Hukuki İşler ve Sürdürülebilir Kalkınma adlarıyla iki yeni bakanlığın oluşturulduğu yeni kabinede 4 kadın bakana yer verildi.

Kabine değişikliği en son 5 Ekim 2019'da yapılmıştı.