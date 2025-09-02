Bahreyn'de İsrail Büyükelçisinin Atanması Protesto Edildi

Bahreyn'de İsrail'in yeni büyükelçisinin güven mektubu sunarak göreve başlaması protestolara yol açtı.

Yerel kaynaklara göre, İsrail'in Bahreyn'e büyükelçi ataması başkent Manama'nın Karbabad bölgesinde dün gece düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Polis ve istihbaratın gözaltı ve kovuşturma riskine karşı yüzlerini kapatan protestocular, İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini ve iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının iptalini talep etti.

Bahreyn ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, aynı zamanda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını da kınadı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, polisin protestoculara müdahale ettiği ve zaman zaman arbede yaşandığı görüldü.

İsrail'in yeni Manama Büyükelçisi Shmuel Ravel, 28 Ağustos'ta Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'ye güven mektubunu sunmuştu.

Hamas yöneticilerinden Basim Naim ise sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyadaki bazı ülkeler, işgal rejiminin (İsrail) soykırım ve etnik temizlik yaptığı gerekçesiyle büyükelçilerini sınır dışı ederken; 'kardeş' Arap ülkelerinin ise (Bahreyn örneğinde olduğu gibi) İsrail'in yeni büyükelçilerini büyük bir coşkuyla karşıladığını ve sanki her şey normalmiş gibi onların güven mektuplarını onayladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ravel, Bahreyn'in 2020'de İsrail ile normalleşme kararı almasının ardından bu ülkeye atanan ikinci İsrail büyükelçisi oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından İsrail Büyükelçisi ülkesine dönmüş, Bahreyn de Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çağırmış ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler askıya alınmıştı.